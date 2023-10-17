Olay, saat 13.00 sıralarında, Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri çalışanları ile 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yerine gelen maskeli 4 kişi, uzun namlulu silahlarla iş yerini taramaya başladı. Çalışanlar tarafından karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktı.

Çatışmada herhangi bir yaralı olmazken, polis olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olayın nedeni henüz net olarak bilinmiyor. Ancak, iş yeri çalışanları ile 4 kişi arasında çıkan tartışmanın ardından çatışmanın çıktığı tahmin ediliyor.

Çatışmada, maskeli 4 kişi tarafından uzun namlulu silahlar kullanıldığı belirtildi. Çalışanlar tarafından da silahla karşılık verildiği öğrenildi.

Çatışmada herhangi bir yaralı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çatışmanın ardından, iş yeri çalışanları ve çevredekiler olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.