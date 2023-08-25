Rize, son dönemde bir kez daha şiddetli yağışlara sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonucu risk altındaki evler boşaltılmıştı.

Şiddetli yağış heyelana neden oldu

Dün gece bir kez daha etkisini artıran yağış, Çayeli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde sel ve heyelanları beraberinde getirdi.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.

Yollar ulaşıma kapandı

Dere, Yalı Mahallesi'nde yola taş ve toprak taşıdı. İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şirinköy'de toprak kayması sonucu yol kapanırken, iş makineleri ulaşımı yeniden sağlamak için harekete geçti.

Çay tarlasında yaşanan toprak kayması ve hasar gören bir araç objektiflere yansıdı.

11 ev boşaltıldı

Öte yandan AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından, ilçede 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Güvenlik önlemi alınırken, 28 vatandaş tahliye edildi.

Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Evin duvarını kıran sel, mutfak bölümünü çamurla doldurdu.

Duvarı kırıp içeri girdi

Toprak kayması sonucu evin duvarının yıkıldığı ve mutfağın çamurla kaplandığı görüldü.

Yetkililer, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Ev yıkıldı, elektrik kesildi

İlçenin Abdullahhoca köyüne bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde heyelan riski dolayısıyla yaklaşık bir yıl önce boşaltılan ev ise yıkıldı. İlçenin Aşıklar köyüne ise elektrik verilemiyor.

Kömürcüler Mahallesi sakinlerinden Zikrullah Kömürcü, sabah erken saatlerde eşiyle birlikte büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

"Sanki dünya başımıza yıkıldı"

Evin içine toprak dolduğunu anlatan Kömürcü şöyle dedi:

Eve toprak dolunca çıkamadık. Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi. Şükür can kaybı yok ama sanki dünya başımıza yıkılıyor sandık.

"Kardeşimin aracı toprak altında kaldı"

Aşıklar köyüne bağlı Melikhoca Mahallesi'nde yaşayan Kenan Adabaş da sabah namazına kalktığında büyük bir gürültüyle evin arka duvarına doğru heyelan geldiğini söyledi.

Çocuklarını ve kardeşini uyandırdığını ancak şiddetli yağmur nedeniyle bir süre evden çıkamadıklarını belirten Adabaş şöyle konuştu:

Yağmur yağdığı için evden çıkamadık, korktuk. İkinci toprak kaymasında kardeşimin aracı toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle komşumun evine toprak dolduğunu gördüm.

Yollarda meydana gelen heyelan nedeniyle bazı köylerde ulaşım bağlantısı koptu.

32 köyle bağlantı kesildi

Yağışın ardından bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize kara yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde toprak kayması dolayısıyla 32 köy yolu ulaşıma kapandı, 10 araç da zarar gördü.