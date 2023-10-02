RKC Waalwijk ile Ajax, Hollanda Ligi Eredivisie'nin 7. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı müsabaka; Ajax'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam ediyordu. Son anlarda yaşanan trajik bir pozisyon sonrası maça ara verildi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında sağ kanattan gelişen Ajax atağında ceza sahası içinde topla buluşan Brobbey, meşin yuvarlağı ayağından fazla açtı ve kaleci Etienne Vaessen'e takıldı.

KALECİNİN KAFASINA ÇARPTI

O esnada Brobbey, üstünden atlamak isterken kramponunun üstüyle kaleci Vaessen'in kafasına çarptı.

HAREKETSİZ KALDI

Yerde olan Etienne Vaessen, aldığı darbenin ardından hareketsiz şekilde kaldı ve sağlık görevlileri hemen sahaya girdi.

Oyuncuya ilk müdahalesi yapılırken, iki takım futbolcularından da gözyaşlarına boğulanların olduğu görüldü.

PERDELEME YAPILDI, AMBULANSA ALINDI

Tedavisi devam eden Etienne Vaessen'in etrafı perdelendi ve hiçbir şekilde görüş açısı verilmedi. Sedyenin de oyun alanına girmesiyle birlikte kaleci Etienne Vaessen, ambulansa alındı ve hemen hastaneye götürüldü.

Waalwijk'ın 28 yaşındaki file bekçisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kulüpten kısa süre içinde açıklama beklendiği aktarıldı.