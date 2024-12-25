KAHRAMANMARAŞ (AA) - İtalya'da gerçekleştirilen robot olimpiyatlarında "çizgi izleyen" kategorisinde dünya şampiyonu olan Kahramanmaraşlı depremzede öğrencilerin yeni hedefi, tüm kategorilerde şampiyon olmak.

Türkiye'deki yarışmaları başarıyla tamamlayan ve İtalya'nın başkenti Roma'da 22 Kasım'da düzenlenen Fibonacci International Robot Olympiads 2024'te "çizgi izleyen" kategorisinde "arduino hızlı çizgi izleyen" projesiyle ortaokul ve lise takımlarıyla katılan Kahramanmaraşlı öğrenciler, yarışmada büyük başarı göstererek birincilik kürsüsüne çıktı.

Kategorilerinde birinci olarak Kahramanmaraş'a dönen öğrencilerin yeni hedefi, tüm kategorilerde birinci olabilmek.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın hüzünlerle ve zorluklarla dolu bir şehir olduğunu söyledi.

Elde edilen derecenin kendilerini heyecanlandırdığını ve motive ettiğini belirten Baydur, "Roma'da gerçekleştirilen 26 ülkenin katıldığı yaklaşık 400 takımın yarışmış olduğu robot yarışmasında öğrencilerimiz hem ortaokul hem de lise kategorisinde dünya birinciliğini aldılar. Bundan dolayı tekrar tekrar tüm çocuklarımı canıgönülden kutluyorum. Tüm alanlarda başarımızı artırarak devam etmek istiyoruz." dedi.

- "Deprem sonrası daha özveriyle ve fedakarlıkla çalıştık"

Bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni Meltem Yıldırım da yaklaşık 8 yıl önce zor şartlar altında başlattıkları çalışmaların bugün meyvesini almanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Turnuvadaki "çizgi izleyen" sisteminin günlük hayatta kullanılan araçlara entegre edilebileceğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gece gündüz çalıştık. Ailelerimizden fedakarlık yaptık. Onların da bize bu konuda destek olması çok önemliydi. Özellikle Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında da birçok arkadaşımız tayin isteyip gidebilirdi ama biz deprem sonrası tekrardan hayata tutunulmasına destek olalım diye daha özveriyle, daha fedakarlıkla çalışmaya başladık ve birçok okula bu konuda destek oluşturduk. Yarışmalarda antrenman sahalarında atölyemizin kapılarını herkese açtık, malzeme desteği konusunda birçok okula gönüllü olarak maddi noktada beklentiye girmeden tüm malzemelerimizi onlara da sunduk. Başarı başarıyı getirdi."

- "Amacımız, çok iyi robotikçi, yazılımcı yetiştirmek"



Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği İl Temsilcisi Mehmet Kaya da 2016'da çalışmalara başladıklarını belirterek, 2022'den sonra da Onikişubat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dilek Konuş'un desteğiyle aktif hale geldiklerini ve çeşitli başarılara imza attıklarını söyledi.

Son 2 yıldır kentte "robotik ve teknoloji" festivalleri düzenlediğini, bu durumun ise öğrenci, öğretmen ve ailelerde farkındalık oluşturduğunu aktaran Kaya, "Amacımız, çok iyi robotikçi, yazılımcı yetiştirmek ama bunun yanında öğrencilerin kendini ifade edebilmesi, topluma faydalı olabilmesi, aynı zamanda girdiği ortamda bir çalışmayı karşısındakine anlatabilmesi." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Ali Yağız Akça ise depremden önce her yıl farklı kategorilerde ve alanlarda yarışlara katıldıklarını ancak yaşanan felaketin ardından planladıkları birçok yarışa katılamadıklarını aktardı.

Depremin kendilerini derinden etkilediğini ifade eden Akça, bundan sonraki hedeflerinin tüm kategorilerde şampiyonluğu elde etmek olduğunu vurguladı.

Lise öğrencisi Liva Ceylin Özdemir de şehrini ve ülkesini temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve birinci olduklarını söyledi.

Herkes gibi kendilerinin de yarışlara büyük özveriyle hazırlanarak şampiyon olduklarını belirten ortaokul öğrencisi İhsan Kaya ise Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını, ileride onun gibi önemli işlere imza atmak istediğini kaydetti.