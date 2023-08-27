Robot Sophia, dünya üzerindeki tasarlanmış en detaylı insansı robottur.

Araştırma, eğlence ve eğitim için üretilmiş humanoid robotun tasarımını David Hanson yaptı. Hong Kong merkezli Hanson Robotik tarafından geliştirilen Sophia yüz özellikleri ve mimikleri ünlü aktris Audrey Hepburn’den ilham alındı. Tasarımcının ilham aldığı bir diğer kişi kişi eşi Amanda Hanson.

Robot Sophia, kahverengi gözlü, minik burunlu, uzun kirpiklere sahip bir robot. Sophia 1.67 cm uzunluğunda ve 20 ağırlığında. Alphabet’ın Google Chrome ses tanıma teknolojisi ve başka araçlar da kullanarak konuşmalar yapabiliyor. 2018 yılının ocak ayında fonksiyonel bacaklar ve yürüme kabiliyeti de Sophia’ya eklendi.

Mart 2016’da ABD’de Southwest Festivali (SXSW) ile ilk defa halkın karşısındaydı. Hanson Robotics tarafından üretilip geliştirilen Sophia’nın doğum tarihi 2016 olarak kabul edildi

Robot Sophia, eğitim, sağlık ve müşteri hizmetleri uygulamalarında kullanılmak için tasarlandı fakat teknoloji ve çevreyle ilgilendiğini söylüyor. Duygularını ifade etmekte başarılı olan Sophia mutlu, öfkeli, üzgün gibi pek çok yüz ifadesini gerçekçi bir şekilde gösteriyor.