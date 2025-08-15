Romulo Resmen Leipzig’de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dikkat çeken bir transfere imza attı. Bir süredir Bundesliga ekibi RB Leipzig ile görüşme halinde olan İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Romulo’yu sattı.

Alman kulübü, Romulo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncunun 40 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Bonservis Geliri: 25 Milyon Euro

Göztepe, Romulo transferinden toplam 20 + 5 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

Göztepe’den Veda Mesajı

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Göztepe, Romulo’ya şu sözlerle teşekkür etti:

"Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Yolun açık olsun, Romulo!"

Romulo’nun Kariyer Performansı

Romulo, 2024 yılında Athletico Paranaense’den Göztepe’ye kiralanmış, geçen sezon devre arasında ise 2,5 milyon euro karşılığında bonservisi alınmıştı.

Geçen sezon Süper Lig’de 33 maçta 17 gol ve 10 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, transferiyle Avrupa futboluna adım attı.