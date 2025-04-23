İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding ve Rönesans Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ikinci kez deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmalarını sürdüren gönüllüler, bu yıl da Malatya'daki Yaşam Kent'te düzenlenen 23 Nisan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında oyun parkında eğlenen çocuklar, yüzlerini boyatarak çeşitli aktivitelerle bayram sevincini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, depremin hemen ardından Malatya ve Adıyaman'da 10 binden fazla kişiye yaşam alanı kurduklarını belirtti.

Kayaalp, kurulan yaşam alanının bölgede örnek teşkil ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu alanda yaşayanların yüzde 35'ini kadın, yüzde 30'unu ise çocuklar oluşturuyor. Biz de onların ihtiyaçlarını gözeterek Malatya Yaşam Kent'te, UNICEF Türkiye ile 2023 Mart'ta işbirliğimizi başlattık. Bugüne kadar toplam 11 bin 600'den fazla çocuk, genç ve kadına doğrudan destek olduk. 4 bine yakın çocuk ve gence, erken çocukluk eğitimi, ergen gelişimi ve katılım programı desteği verdik. 260'dan fazla anne ve 970'den fazla çocuğa, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet önleyici hizmetler sunduk. Mobil aktiviteler aracılığıyla 887 anneye ve 5 bin 506 çocuğa koruyucu hizmet desteği sağladık."

Kayaalp, gönüllülerin 2 yıldır her 23 Nisan'da çocuklar için etkinlikler düzenlediğini belirterek, "Onlarla vakit geçirmenin hepimiz için iyileştirici etkisine şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.