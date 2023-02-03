Aynı zamanda Başrollerini "Röportaj Adam" adıyla tanınan Mahsun Karaca ile Müjde Uzman, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın paylaştığı komedi filmi "İllegal Hayatlar"’ın da vizyona girmesiyle yoğun tempoda çalışma hayatını sürdüren Sarsu, Kahramanmaraş’ta iş hayatından uzak gezme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş’a ilk defa geldiğini belirten oyunca Şahin Sarsu, ilerleyen zamanlarda tekrar geleceğini söyledi.

Konuşmasının devamında Sarsu, Röportaj Adam’ın başlangıç hikâyesini anlatarak tüm vatandaşları illegal hayatlar: röportaj adam sinema filmini izlemeye davet etti.