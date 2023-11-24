68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1129 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-6' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti.

Buna göre, İl Jandarma komutanlıkları ve İl Emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda; ruhsatsız 754 tabaca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 av tüfeği ele geçirildi. 1129 şüpheli gözaltına alındı.