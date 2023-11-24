Komşuların Tartışması Kanlı Bitti! Komşuların Tartışması Kanlı Bitti!

68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1129 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-6' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti.

Buna göre, İl Jandarma komutanlıkları ve İl Emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda; ruhsatsız 754 tabaca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 av tüfeği ele geçirildi. 1129 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)