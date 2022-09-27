Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesiyle birlikte Türkiye’ye yönelik hızla artan Rus kaynaklı konut talebinde de önemli gelişmeler yaşanmasına yol açtı.

Eskiden Rusların Türkiye’deki ilk tercihi Antalya olurken ancak bu durumun değiştiği öğrenildi. Rus vatandaşların yeni gözdesi artık İstanbul oldu.

Rusya kaynaklı konuta talebin yüzde 72’si satılık, yüzde 28’i kiralıklar oldu. Fiyat açısından bakıldığında ise Rusların Türkiye’de konut aramaları satılık konutlarda ortalama 2 milyon 150 bin TL olurken, kiralıktaysa aramalar ortalama olarak 8 bin 800 TL’ye işaret etti.