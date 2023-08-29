Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Kiev, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulundu.
İHA'ların, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Kiev, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulundu.
İHA'ların, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği duyuruldu.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P