Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Kiev, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulundu.

İHA'ların, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği duyuruldu.