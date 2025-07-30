Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, sabah saatlerinde şiddetli bir depremle sarsıldı. İlk olarak 7.1 olarak açıklanan depremin büyüklüğü, yapılan analizlerin ardından 8.7–8.8 olarak güncellendi.

1952’den Bu Yana En Güçlü Sarsıntı

Deprem, 1952 yılında aynı bölgede meydana gelen ve Hawaii’ye kadar tsunami gönderen 9.0 büyüklüğündeki felaketten bu yana Kamçatka’da yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Dünya Çapında Etki: Neredeyse Yarım Küreyi Salladı

Deprem, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen geniş tektonik kuşakta meydana geldi.

Avrasya ve Pasifik levhalarının çarpıştığı noktada oluşan kırılma, 200 kilometre boyunca etkili oldu.

Japonya’dan Amerika’ya, Çin’den Filipinler’e onlarca ülke sarsıntıyı hissetti.

Tsunami Alarmı ve Tahliyeler

3–4 Metre Dalgalar Kıyıya Vurdu

Kamçatka’ya bağlı Severo-Kurilsk kentinde 4 metreye ulaşan tsunami dalgaları görüldü.

Kentte acil durum ilan edilirken halk yüksek bölgelere tahliye edildi.

Alarm Durumuna Geçen Ülkeler

Tsunami riski nedeniyle başta Japonya, ABD (Hawaii ve Alaska), Kanada, Endonezya, Şili, Meksika, Filipinler, Çin ve Yeni Zelanda olmak üzere birçok ülke alarma geçti.

Bölgede Kaos ve Hasar

Elektrik Kesintileri, Panik ve Hasarlar

Depremin merkez üssüne yakın Petropavlovsk-Kamçatski kentinde elektrikler kesildi, internet hizmetleri aksadı.

Bir anaokulunun cephesi çöktü, bir çocuk polikliniği kullanılamaz hale geldi.

Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu, trafik kilitlendi.

Artçı Sarsıntılar Bir Ay Sürecek

7.5 Büyüklüğüne Kadar Yeni Depremler Bekleniyor

Sismologlar, önümüzdeki bir ay içinde 7.5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar beklendiğini, bu sarsıntıların 5–6 şiddetinde yeni depremler yaratabileceğini belirtti.

Uluslararası Tepkiler ve Uyarılar

Trump: “Güçlü ve Güvende Kalın”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada halkı uyararak, “Güçlü ve güvende kalın” mesajı verdi.

Japonya’da Nükleer Tesis Tahliyesi

Japonya Meteoroloji Ajansı, büyük tsunami riski nedeniyle Fukuşima Nükleer Santrali’nin tahliye edildiğini duyurdu.

1952 Depremi Yeniden Gündemde

173 Kişinin Öldüğü Felaket Hatırlandı

1952 yılında aynı bölgede meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki depremde Hawaii kıyılarına ulaşan dev tsunami dalgaları 173 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Uzmanlar, bugün yaşanan depremin benzer ölçekte bir doğa olayı olduğunu belirtiyor.