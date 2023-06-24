Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin ile Putin arasında tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine savaş ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan ancak son dönemde Moskova yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun Wagner kampına füze saldırısı düzenleyerek çok sayıda askerini katlettiğini öne sürdü.

Rus ordusunun çoğunluğunun kendi taraflarında olduğunu söyleyen Yevgeny Prigojin, silahlanma çağrısı yaparak Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u sert sözlerle hedef aldı.

Yaşanan gelişmeler üzerine, Wagner komutanı hakkında darbeye teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Kremlin Putin'in durumdan haberdar olduğunu, gerekli önlemlerin alındığını bildirirken, Rusya Savunma Bakanlığı ise sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin asılsız olduğunu savundu.

'ÇOK SAYIDA YOLDAŞIMIZ ÖLDÜ'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Wagner ile Rus ordusunun yöneticilerinin arası iyice açıldı. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

RUSYA ORDUSU VURDU, PRIGOJIN SAVAŞ İLAN ETTİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

