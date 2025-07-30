Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında, bugün 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ülkeyi beşik gibi sallayan deprem, bölgede son 73 yılın en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı, Severo-Kurilsk başta olmak üzere birçok kıyı kenti tahliye edildi.

DEPREME AMELİYATHANEDE YAKALANDILAR

Ancak yaşanan bu büyük felaketin ortasında Petropavlovsk-Kamçatski’de yaşanan bir olay dikkat çekti.

Kamçatka Onkoloji Merkezi’nde çalışan doktorlar, depreme ameliyathanede yakalandı.

SARSINTILARA RAĞMEN AMELİYAT DEVAM ETTİ

Ölüm riski bulunan bir hasta ile ilgilendiği öğrenilen doktorlar, şiddetli depreme rağmen panik yapmadan operasyonu sürdürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dört sağlık çalışanının sarsıntı anında hastayı elleriyle sabitlediği ve daha sonra ameliyata kaldıkları yerden devam ettikleri görüldü.

DOKTORLARA DEVLET ÖDÜLÜ VERİLECEK

Kamçatka Bölgesi Sağlık Bakanı Oleg Melnikov, “Doktorlarımız sakinliğini koruyarak sonuna kadar hastanın başında kaldı. Hastamızın durumu şu anda iyi.” açıklamasını yaptı.

Kamçatka Valisi Vladimir Solodov ise cesur sağlık çalışanlarının devlet ödülüne aday gösterileceğini belirtti. “Böylesi bir kararlılık ve adanmışlık en yüksek takdiri hak ediyor. Tüm tıbbi ekibe minnettarız.” dedi.