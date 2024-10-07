Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan 94 yaşında yaşamını yitirdi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi'nden, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur." açıklaması yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı; Necmettin Erbakan Hocamızın yol ve dava arkadaşı değerli büyüğümüz M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekânı cennet, makamı âlî olsun." paylaşımını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabb'im onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

1930 yılında Malatya'da doğan Kutan, 1969'da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu. 1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmalarına başladı.

16., 20. ve 21. dönem Malatya milletvekili olarak TBMM’de görev aldı. 1977 koalisyon hükûmetinde İmar ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Milli Selamet Partisi yöneticileriyle birlikte 10,5 ay hapis yattı.

19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yaptı. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.



Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi’nin Genel Başkanlığı'nı ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra da Saadet Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı olarak uzun yıllar genel başkanlık görevini sürdürdü.

Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişâre Kurulunda üyeliğinin yanısıra, yine kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin genel başkanlığını da yürütmekteydi.