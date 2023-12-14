TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yığıldı.

Düşerken kafasını yere vuran Bitmez'e kalp masajı yapıldı.

İyi Partili doktor vekil Turhan Çömez'in ilk müdahalesinin ardından Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hayatını kaybetti

Bakan Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir!

Bakan Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir!

Fahrettin Koca, Milletvekili Bitmez'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

"Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti"

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti.