İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Doğum Haftası Olarak Kutlanan Mevlidi Nebi Haftası Dolayısıyla Saçaklızade Vakfı Çarşı Başı Camii’nde Cuma Namazı Çıkışında Pilav Ve Ayran Dağıtımı Yaptı.

Etkinlik Kapsamında Caminin Birçok Yerinde Yüzlerce Vatandaş Pilav Ve Ayran İkramında Faydalanarak İslam Peygamberi Hz. Muhammed İçin Dualar Etti.

Etkinlik Sonunda Bir Açıklama Yapan Saçaklızade Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdöğen Pilavın Sadece Bir İkram Olduğunu Asıl Amacın Peygamberi Hatırlamak Olduğunu İfade Etti.