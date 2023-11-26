Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle birçok ilçede zor anlar yaşandı.

İzmir ve çevresi için yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde de fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan hava şartları, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Şehrin ana arterlerinde su birikintisi meydana geldi.