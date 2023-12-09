Akdeniz’in kuzeyi ve güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Marmara Bölgesinde ilk kar yağışı, Edirne Keşan'da başladı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de görüldü.

Çanakkale'nin Lâpseki ilçesinde de kar yağışı başladı. İl genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, Lâpseki’nin Dumanlı köyü civarında kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 36 kente sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haftalık tahmin raporuna göre, düşen sıcaklıklarla birlikte güney ve batıda şiddetli yağmur, doğuda ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileyecek.