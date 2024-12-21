Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu. Yağışların Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, yağışın 22 Aralık Pazar akşamına kadar süreceği ve metrekareye 25 ila 60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bu yağışların beraberinde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukları getirme ihtimali bulunuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, beklenen yağışların olası etkilerine karşı ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Altyapı sistemleri ve su tahliye noktaları kontrol edilirken, acil durum ekipleri görev başında olacak. Vatandaşlar, yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Gerekli Tedbirler Alındı, Ekipler Teyakkuzda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Bu yağışların 22 Aralık Pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği ve metrekareye 25 ila 60 kilogram arasında yağış düşüeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Tüm ekiplerimiz teyakkuzda. Gelişmiş haberleşme sistemlerimizle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale edilecek. Herhangi bir acil durumda ALO 153 Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.