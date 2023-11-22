Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koca, Gazze'den 3. hasta tahliyesine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir, bu hafta olur diye bekliyorum. 50 kişilik liste ortaya çıktı." dedi.

İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibinin 3. tahliye konusunda yoğun çalıştığını dile getiren Koca, "3. tahliye önümüzdeki günlerde olabilir.

İsrail ve Mısır Sağlık Bakanlarıyla görüşmemde de ifade ettim: Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi...

Bu konuyla ilgili de mutabık kaldık. Şu anda 50 kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur." diye konuştu.

Prematüre bebeklerle ilgili de çalışıldığını, bebeklerin bir kısmının Mısır'a alındığını, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir netlik olmadığını açıklayan Koca, "Biz, ısrarla Türkiye'ye getirilmesi için her türlü altyapıyı hazır hale getirmek istediğimizi ifade ettik.

Bu konuyla ilgili de çalışılıyor." dedi. Koca, 4 yaş altı çocuk yaş grubunun ilk tahliyede olmasını planladıklarını bildirdi.

Koca, 3. tahliye için net bir tarihin belirlenip belirlenmediğine yönelik soruya, "Önümüzdeki günlerde, bu hafta olur diye bekliyorum. Şu an 50 kişilik liste ortaya çıktı. Liste üzerinde şu an çalışılıyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bu 50 kişiden kaçının getirilebileceğini, kaç kişinin gelebilir durumda olduğu konusunda koordinasyon ekibinin çalıştığını, bir iki gün içinde bunun netlik kazanacağını söyledi.

