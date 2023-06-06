Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu.
Bakan Koca sosyal medyada hesabından yeni dönem ile ilgili yapılacakları sıraladı.
Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması
SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması
Randevu sistemindeki sorunların çözümü
Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması
Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması
Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi
Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması
65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması
İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi
Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi
Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi
Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması
Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi
Tüm çabamız, hepimizin daha iyi olması için.