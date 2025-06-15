“Annelik Yolculuğu” mobil uygulaması, gebelik süreciyle başlayıp bebeğin 2 yaşına kadar olan gelişimini kapsayan kapsamlı içerikleriyle iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Gebelikten 2 Yaşına Kadar Uzanan Dijital Rehber

“Annelik Yolculuğu” uygulaması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geliştirilerek, anne adaylarının ve yeni annelerin ihtiyaç duyduğu bilgileri güvenilir kaynaklardan sunmayı hedefliyor. Uygulamada yer alan başlıca içerikler şu şekilde:

Haftalık gebelik takibi ve gelişim rehberi

Gebelikte sağlıklı beslenme ve egzersiz önerileri

Doğuma hazırlık ipuçları ve bilgilendirme videoları

Doğum sonrası emzirme rehberi ve lohusalık desteği

0–2 yaş bebek gelişimi, bakım ve beslenme önerileri

Test ve aşı hatırlatıcıları ile sağlık kontrolleri takibi

Anı Günlüğü, İsim Önerileri ve Güvenilir Bilgi Paylaşımı

Uygulama yalnızca tıbbi bilgilerle sınırlı değil. Anne ve babalar için duygusal bağ kurmaya yönelik özellikler de düşünülmüş. Bunlar arasında:

Bebeğinizin ilk anılarını saklayabileceğiniz "Anı Günlüğü"

Kız ve erkek bebekler için modern ve geleneksel "İsim Önerileri"

Sağlık profesyonelleri tarafından onaylanmış içeriklerle güvenli bilgi paylaşımı

Nasıl İndirilir?

“Annelik Yolculuğu” mobil uygulaması, tüm iOS (App Store) ve Android (Google Play) kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilebiliyor.