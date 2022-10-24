İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışarak hayatlarının aşkını buldu.

Eşini kaybettikten sonra tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki emekli Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan Özdemir, 7 yıl önce görüşmeye başladı.

Çift evlenme kararı aldı

İkili, uzun zaman birbirine arkadaş olunca yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi.

Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi.

Cüzdan 90'lık geline verildi

Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yaşlı çiftin nikahlarını kıyarken evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Özdemir'e verdi.

"Sevdim, beğendim, oldu"

Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu." diye konuştu.

"Özel bir nikah kıydık"

Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli, "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı." ifadelerini kullandı.