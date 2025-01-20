İstanbul’da, yaklaşık 100 bin sahte ABD dolarını Kahramanmaraş’a götürmek isteyen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgi ve iddialara göre; olay Büyük İstanbul Otogarı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine B.K. ile M.Ö. adlı şahısların üst aramasını yaptı. Arama sonucunda M.Ö. adlı şahsın üzerinde paketlenmiş halde sahte 98 bin 500 ABD doları ele geçirdi. Şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheliler, buradaki sorgularında sahte dolarların Y.K’ye ait olduğu yönünde ifade verdi. Polis ekipleri, bu ifade doğrultusunda Y.K’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede sahte dolarların Kahramanmaraş'a götürüleceği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K adli kontrolle serbest bırakılırken Y.K. ile M.Ö. adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.