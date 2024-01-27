Şehrin adeta cazibe merkezi olan şairler tepesi Bir tarafında Panoramik Kahramanmaraş manzarası diğer tarafında ormanlık alanı görsel şölen sunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanında misafirlerini ağırlayan tesis İç tasarımlarıyla, oturma planlamasıyla ve manzarasıyla kendine hayran bırakıyor.

Eşi, dostu akrabası ile gelen vatandaşlardan tam not alan Şairler tepesi, “Ahir Sofrası”,“Bahçe Mihriban” ve “Bahçe Mona Roza” isimleriyle açık ve kapalı alanlarında eşsiz bir manzara ve geleneksel lezzetler sunuyor.

