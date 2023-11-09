Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emmiyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve AFAD İl Müdürü Tayfun Temur’un da yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör; mikrobölgeleme çalışmaları, kalıcı konutların inşası, geçici iş yerleri, orta hasarlı binaların son durumu, kentsel tasarım projesi ve altyapı çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıkımlarda Yüzde 67’lere Ulaştık

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, “6 Şubat depremleri sonrasında hak sahipleri için ilimizde 26 bin konutun yapımına devam ediliyor. Aralık ayında 10 bin konutun teslimini yapacağız. 26 bin konut ise Mayıs ayı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Yıkımlarda yüzde 67’lere ulaştık. Yargıya intikal eden konutlardan dolayı yıkımlarda bir yavaşlama söz konusu. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Yargı süreci tamamlanan binaların da yıkımını gerçekleştireceğiz. Valilik, Belediye Başkanlarımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla bir genelge yayınlayarak güçlendirme ruhsatı verme konusunun da önünü açtık” dedi.

Zemin Etüdü Büyük Oranda Tamamlandı

Programda yaptığı konuşmada mikrobölgeleme çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yapılaşmaya izin verilen alanların belirlenmesi için gerekli olan zemin etüt çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülen zemin etüt çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de destek veriyoruz. Şehir merkezi, Ağcalı ve Boğaziçi bölgelerinde kapsamlı bir zemin etüt çalışması yapılmakta. Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Hükümet Caddesi’nde yapılan zemin etütlerinin ardından bu alanlarda zemin artı 3 veya 4 katlı yapılaşmaya izin verildi” cümlelerini kaydetti.

Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesi

Orta hasarlı binaların güçlendirme işlemlerinde yayınlanan genelge ile alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör; "7 Kasım’da onaylanan genelgeye göre; güçlendirilmesi mümkün olan orta hasarlı binaların durumuna ilişkin alınacak kararların hızlı bir aksiyon gösterilerek güçlendirilme işlemlerinin yapılmasının yolu açıldı. Güçlendirme istenilen binalarda yaşayan kat maliklerinin yüzde 80 oranında mutabakata varması şartı aranıyor. Aranan çoğunluğun sağlanmasının ardından güçlendirme projesi hazırlanarak ilçe belediyelerine sunulacak. Güçlendirme noktasında aranan tasarım gözetmeni konusunda da kolaylık sağladık. Tasarım gözetmeni gereken binalarda da bakanlığımızın yapmış olduğu düzenlemeyle vatandaşlarımız bu hizmeti üniversitelerimizden, en az yüksek lisans mezunu akademisyenlerden de alabilecekler” ifadelerini kullandı.

Kentsel Tasarım Projesi Hızla Yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi’ne ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimizde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi’nde süreç hızlandı. Şehir merkezimiz çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi’nde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehrimizin hafızası korunarak inşallah yeni Kahramanmaraş'ı en kısa sürede inşa edeceğiz. Yaşadığımız afetten sonra daha dirençli bir şehir kurmak için titiz bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Altyapımızı Şehrimize 100 Yıl Hizmet Verecek Şekilde Yeniliyoruz

Son olarak deprem sonrası hız kazanan altyapı çalışmalarından da bahseden Başkan Güngör, “Depremde altyapımız ciddi hasar aldığı için su kayıplarımızda ciddi artış meydana geldi. Sudaki kayıp oranımız yüzde 75’lere çıktı. Şehir merkezi ve ilçelerimizin altyapısını baştan uca yenilemek için kolları sıvadık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İller Bankası iş birliğiyle ciddi bir proje hayata geçiriyoruz. Bunun için 10 Milyar TL’lik bir kaynak bulduk. Altyapımızı şehrimize en az 100 yıl hizmet edecek şekilde yeniliyoruz” konuşmasını cümleleriyle noktaladı. Programın devamında Başkan Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.