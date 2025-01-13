Feyza Çayır, yaptığı açıklamada ürünlerinin gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.

“Kokulu mum üretimi için özel eğitimler aldım. Okuduğum okulda bununla ilgili bir ders yoktu ama ben bu alana ilgi duydum. Ürettiğim mumlar hem kalıcı hem de güzel kokuları sayesinde çok beğeniliyor. Çay şeklindeki mumlar ise tam anlamıyla bir şaka sonucu ortaya çıktı. Babama espri olsun yaptığım çay şeklindeki mum, bir anda arkadaş çevremden talep görmeye başladı. Bu ürünlerin bu kadar tutulacağını tahmin etmemiştim,” dedi.

Kendi iş yerinde el emeği mumlar üreterek ekonomisine katkı sağlayan Çayır, geleneksel sanatları modern ürünlerle buluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Çay şeklindeki mumların yanı sıra, farklı tasarımlarla da müşterilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.