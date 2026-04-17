Kahramanmaraş’ta eğitim için yeni düzenleme

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan acı olayın ardından eğitim faaliyetlerinin aksamaması adına yeni bir planlama yapıldı.

Alınan karara göre, okulun tüm öğrenci ve personeli eğitim-öğretim faaliyetlerine farklı bir binada devam edecek.

Eğitim Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda sürecek

20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında eğitim görecek. Yeni düzenleme kapsamında iki okul aynı binayı kullanacak.

İkili eğitim modeli uygulanacak

Eğitim süreci, ikili öğretim sistemiyle sürdürülecek:

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencileri sabahçı

Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olacak

Ders sürelerinin ise 35 dakika olarak uygulanacağı bildirildi.

Anasınıfı için ayrı düzenleme

Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfı öğrencileri için de ayrı bir karar alındı. Bu kapsamda anasınıfının, Şirinler Anaokulu’na taşınacağı açıklandı.

Amaç: Eğitimde kesintiyi önlemek

Yetkililer, alınan bu kararların temel amacının öğrencilerin eğitim sürecinde aksama yaşanmaması olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda öğrencilerin güvenli ve kontrollü bir ortamda eğitimlerine devam etmesi hedefleniyor.