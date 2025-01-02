Suriye'deki Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Cobar Mahallesi'nde, Beşşar Esed ve rejim güçlerinin Suriye'de kutsal mekanları dahi ayırt etmeyen saldırılarının yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı.

Doğu Guta bölgesi, Esed rejiminin iktidarını korumak için halkına karşı yürüttüğü 13 yıllık savaşta en ağır saldırılara ve zulme uğradı.

Doğu Guta'nın Cobar Mahallesi, yıllar boyu maruz bırakıldığı kuşatma ve bombardımanla adeta hayalet kasabaya dönmüş durumda.

Kuşatma esnasında pek çok kez ağır bombardıman ve çatışmalara sahne olan mahallede, camiler ve mezarlıklar gibi kutsal mekanların yanı sıra çocukların bir dönem eğitim hayatına hazırlandığı kreş gibi eğitim binalarındaki hasar da yıkım ve savaşın şiddetinin boyutunu ortaya koyuyor.