Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Türk Halk Müziği sanatçısı Salih Kıraç, sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede Salih Kıraç, kulakların pasını sildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda sona yaklaşırken KAFUM Fuar Alanında müzik şöleni yaşandı. Etkinlik takvimi kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Salih Kıraç, Geleneksel Ağustos Fuarı’nda müzikseverlerle bir araya geldi. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Salih Kıraç; Gurbet, Son Bir İsteğim Senden, Dön Desem, İkimize Birden, Aldırma Deli Gönül, Bu Aşkın Katili Sensin, Sana Değer, Evvelim Sen Oldun, Merdo, Haydi Söyle ve Her Şeyi Yak gibi birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirdi. Salih Kıraç, muhteşem sesi ve sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Yaklaşık 1 saat süren konserde müzikseverler de alkışla ritim tutarak ve telefon ışıklarıyla geceye renk kattı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi ve Salih Kıraç'a teşekkür etti.