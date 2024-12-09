Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Suriyeliler, kanlı rejimin devrilmesini başta başkent Şam olmak üzere birçok şehirde kutladı.

Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu. Yollarda oluşan uzun araç kuyrukları dron ile görüntülendi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.