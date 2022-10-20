Okulun Konferans Salonunda gerçekleşen programın ardından Kervancıoğlu, öğrenciler için dondurma şovu da yaptı

Gençlerin heyecanla takip ettiği programda konuşan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, öğrencilere değerli bilgiler aktaran Kervancıoğlu’na teşekkür etti.

Alpedo Kervan lezzet grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise geçlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi

Kervancıoğlu’nun isim sponsorluğunu yaptığı, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol takımı ve yöneticileri de bu özel günde onu yalnız bırakmadı.