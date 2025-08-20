Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 19 Ağustos 2025’te düzenlenen basın toplantısında kulübün 2025–2026 futbol sezonu öncesi hedefleri, projeleri ve sponsorluk anlaşmaları kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Milletvekili Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis başkanı Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve çok sayıda protokol üyesi ile kulübün sponsorları katıldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yaptığı açıklamada şehrin desteğine dikkat çekerek, “Kahramanmaraş’ın futbol sevgisi ve taraftarlarımızın desteği bizlere güç veriyor. Yeni sezonda hedefimiz, bu gücü sahaya yansıtarak daha büyük başarılara imza atmak” dedi.

Toplantı, kulüp yönetimi, protokol üyeleri ve sponsorların katıldığı toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.