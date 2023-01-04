Burada Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yaptığı açıklamada öğrencilere ve okul yönetimini tebrik ederek, sporcuların başarılarının devamını diledi.