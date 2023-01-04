Burada Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yaptığı açıklamada öğrencilere ve okul yönetimini tebrik ederek, sporcuların başarılarının devamını diledi.
Burada Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yaptığı açıklamada öğrencilere ve okul yönetimini tebrik ederek, sporcuların başarılarının devamını diledi.
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