6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş, zorlu şartlara rağmen büyük bir başarıya imza attı. 2024 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) şehirden 6 Türkiye şampiyonu çıktı. Depremin yarattığı olumsuz psikolojik etkilere rağmen üstün başarı elde eden öğrencilerin bu gayreti, Kahramanmaraş halkının göğsünü kabartmayı başardı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu önemli başarıyı kutlamak ve öğrencilere moral vermek amacıyla bir ödül töreni düzenledi. İl binasında gerçekleştirilen organizasyonda, LGS birincileri Efe Talha Palabıyık, Metehan Gümüşsoy, Muhammet Enes Kurucu, Sertuğ Efe Gülden, Elif Eda Erderha ve Betül Bera Çakıcı çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Şampiyon öğrenciler, başarılarının ardındaki sırları Aksu Haber ile paylaştılar. İşte, Kahramanmaraş'ın gurur kaynağı olan öğrencilerin başarılarının sırrı:

Efe Talha Palabıyık: "Deprem sonrası zorlu bir dönem geçirdik, ancak ailemin ve öğretmenlerimin desteği sayesinde motivasyonumu kaybetmedim. Düzenli ve planlı çalışarak bu başarıyı elde ettim."

Metehan Gümüşsoy: "Başarı, sadece ders çalışmakla değil, aynı zamanda sosyal aktivitelerle de dengeli bir hayat sürdürmekle geldi. Depremin etkilerini spor yaparak ve hobilerimle hafiflettim."

Muhammet Enes Kurucu:"Derslerime odaklanmak, belirli bir rutin oluşturmak ve kendime hedefler koymak benim için önemliydi. Destek veren ailem ve öğretmenlerim olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım."

Sertuğ Efe Gülden: "Depremin ardından çok zorlandık ama pes etmedim. Düzenli olarak çalışmak ve eksiklerimi tespit edip onları kapatmak benim için kilit noktalar oldu."

Elif Eda Erderha:"Başarıya giden yol sabır ve azimden geçiyor. Deprem sonrası zor günler geçirdik ama ailemin desteği ve öğretmenlerimin rehberliği sayesinde başardım."

Betül Bera Çakıcı: "Depremden sonra ders çalışmak zor oldu, ama hedeflerimden asla vazgeçmedim. Sıkı bir çalışma programı uygulayarak bu başarıyı elde ettim."