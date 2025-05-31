İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransa'nın dev kulüplerinden PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain kupa için karşı karşıya gelecek. Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNTER-PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya ekibi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain "Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.



Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MÜCADELEYİ RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇECEK

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.



İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

TARİHTE İLK RESMİ KARŞILAŞMA

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.