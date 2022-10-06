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Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsı güçlükle ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Polis ekipleri olay yerine ambulans istedi.

İHA’nın haberine göre; Yıldız’ı şampuan içerken gören ekipler, Yıldız’ın yerde bulunan boş şişe ve kutulardan, şampuanın yanı sıra tıraş kremi, deodorant ve güneş yağı da içtiğini belirledi.

Çevredekiler olan bitene anlam veremezken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında, Zafer Can Yıldız isimli bir şahsın şampuan içtiği görüldü.

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