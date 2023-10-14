Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

13-14 Ekim tarihlerinde yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, uyuşturucu madde ticaretinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, silahlı tehdit ve mala zarar verme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.