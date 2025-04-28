Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya ve çocukları 7 yaşındaki Ayla Kaya ile 5 yaşındaki Açelya Lina Kaya'ya ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.