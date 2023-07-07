Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Temmuz Çarşamba günü, Mayıs 2023 dönemine ait Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.

AA Finans'ın, verinin öncesinde yaptığı anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklentilerin ortalaması yüzde 1,44 artış yönünde

Buna göre, ekonomistlerin mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,44 artış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 0,5 düşüş ile yüzde 4 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.

Nisan ayı sanayi üretimi

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda, aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 1,2 azalış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 9,75 gerilemişti.