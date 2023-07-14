Kacır, “Deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan işletmelere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicinin hizmetine sunacağız" dedi.

Kacır, Dünya Bankası'nın deprem bölgesi için sağlayacağı finansmana ilişkin, "Dünya Bankası ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan işletmelere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicinin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı. Az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için finansmanı farklı kademelerde devreye alacaklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. Destekler 120 bin lira ile başlayacak, hasar durumuna göre artacak. 1 ay içerisinde devreye almayı hedefliyoruz. Sıfır faizli, ilk 2 yılı geri ödemesiz, sonra 12 ayda ödemesi tamamlanacak şekilde sağlanacak. Bu kaynağı çok yaygın kullanmak istiyoruz. Bunun devamı gelecek. Bunu da bölgedeki KOBİ'lerimize sunacağız."

