22 Mart Pazar
Sağanak yağış gün boyu etkili olurken, sıcaklık 9-12 derece arasında seyredecek ve yüksek nemle birlikte hava serin hissedilecek.
🌡️ 9 / 12°C
23 Mart Pazartesi
Yağmur etkisini sürdürürken sıcaklık 6-14 derece aralığında olacak, sabah saatleri daha serin geçecek.
🌡️ 6 / 14°C
24 Mart Salı
Sağanak yağış yeniden kuvvet kazanırken, sıcaklık 7-16 dereceye kadar çıkacak.
🌡️ 7 / 16°C
25 Mart Çarşamba
Aralıklarla devam eden sağanaklarla birlikte sıcaklık 8-15 derece civarında seyredecek.
🌡️ 8 / 15°C
26 Mart Perşembe
Yağmur yeniden etkisini artırırken, sıcaklık 10-13 derece aralığında olacak ve rüzgarın da zaman zaman etkili olması bekleniyor.
🌡️ 10 / 13°C