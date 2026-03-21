22 Mart Pazar

Sağanak yağış gün boyu etkili olurken, sıcaklık 9-12 derece arasında seyredecek ve yüksek nemle birlikte hava serin hissedilecek.

🌡️ 9 / 12°C

23 Mart Pazartesi

Yağmur etkisini sürdürürken sıcaklık 6-14 derece aralığında olacak, sabah saatleri daha serin geçecek.

🌡️ 6 / 14°C

24 Mart Salı

Sağanak yağış yeniden kuvvet kazanırken, sıcaklık 7-16 dereceye kadar çıkacak.

🌡️ 7 / 16°C

25 Mart Çarşamba

Aralıklarla devam eden sağanaklarla birlikte sıcaklık 8-15 derece civarında seyredecek.

🌡️ 8 / 15°C

26 Mart Perşembe

Yağmur yeniden etkisini artırırken, sıcaklık 10-13 derece aralığında olacak ve rüzgarın da zaman zaman etkili olması bekleniyor.

🌡️ 10 / 13°C