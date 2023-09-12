Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin, bir apartmanın bahçesine düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayvanat Mahallesi'nde otomobili park eden ismi öğrenilmeyen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

Bir süre sonra hareket etmeye başlayan otomobil, caddedeki bir apartmanın bahçe duvarından aşağı düştü.

Sürücünün otomobili durdurmak için peşinden koştuğu anlar ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobili durdurmak isteyen sürücünün kolu, araç ile bahçedeki ağacın arasına sıkıştı.

Durumu gören çevredekilerin sıkışan sürücüyü kurtarması görüntüye yansıdı.

Otomobilin hareket ettiğini gördüğünü ve sürücüyü uyardığını söyleyen caddedeki esnaf Murat Toy, sürücünün kolunun ağaç ile otomobilin arasına sıkıştığını söyledi.

Hafif yaralanan sürücünün çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığını belirtti.