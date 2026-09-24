Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Araç Refüje Çarptı

Edinilen bilgilere göre; 19 yaşındaki Baver K. idaresindeki 09 DJ 010 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, orta refüje sert bir şekilde çarparak devrildi.

Hastaneden Acı Haber Geldi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Baver K. ile araçta bulunan annesi Saadet K.’ye (52) olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 52 yaşındaki anne Saadet K., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Baver K.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, devrilen aracın yoldan kaldırılmasıyla normale dönerken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.