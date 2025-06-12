Milyonlarca vatandaşın şansını denediği Sayısal Loto’da, kazandıran numaralar açıklandı. Çekilişin ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

11 Haziran 2025 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

Çekiliş No: 70

Tarih: 11/06/2025

Saat: 21:30

Kazandıran Numaralar:

31 - 42 - 65 - 76 - 81 - 87

Joker: 36

36 SüperStar: 90

Sayısal Loto Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sayısal Loto’da kupon yapan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden TC kimlik numarası veya bilet numarası ile kolayca sorgulayabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto Ne Zaman Çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, haftada üç kez: