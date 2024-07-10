Kentte etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankeri, iş makinesi ve 60 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt