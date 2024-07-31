Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehrin pek çok noktasında yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat kırsalında bulunan Sarıgüzel – Hacıbudaklı Grup Yolu oldu.

Ekipler, bölgedeki birçok mahallenin ulaşımda aktif olarak kullandığı stabilize yolun 5 kilometrelik kısmını sathi asfaltla kapladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla grup yolunun standardı iyileştirilerek yerleşim yerlerinin ulaşım ağı güçlendirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması noktasında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu