Edinilen bilgilere göre; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı iş yerinde çalışan H.K. ile iş arkadaşı B.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada H.K. B.Y.'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kavgada ağır yaralanan B.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilen B.Y. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.