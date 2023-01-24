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Akaryakıt İstasyonu İşletmecisi Barbaros Sezal 2022 Yılında Emtialara Gelen Zamların Göz Önünde Bulundurulduğunda Petrole Bu Oranda Zam Gelmedi Dedi.

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